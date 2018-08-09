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СМИ: 18 человек погибли из-за схода оползней в Индии

СМИ: 18 человек погибли из-за схода оползней в Индии

По меньшей мере 18 человек погибли в штате Керала на юге Индии в результате схода оползней. Об этом со ссылкой на местные власти сообщила газета The Times of India.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, три человека числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели.

Оползни сошли после сильных ливней, начавшихся в регионе в среду.



 

 

 




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