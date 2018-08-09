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Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита

Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита

Южная Корея и КНДР проведут в понедельник 13 августа переговоры на высоком уровне, посвященные организации нового двустороннего саммита, сообщает в четверг телеканал YTN со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Местом для проведения переговоров избран населенный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Также стороны обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.

Южнокорейскую делегацию на переговорах возглавит министр по делам объединения Чо Мён Гюн.

 

 




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