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Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию "Оскар"

Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию "Оскар"

Совет управляющих американской киноакадемии проголосовал за введение новой номинации на премию Оскар — "Лучший популярный фильм", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино. Критерии выбора и другие детали будут объявлены позднее", — говорится в письме руководителей Академии ее членам, процитированном порталом.

Сообщается, что помимо новой категории киноакадемия вносит и другие изменения в порядок проведения церемонии. Так, отныне наименее популярные категории не будут транслироваться вживую на ТВ, что сократит время церемонии в эфире. Более того, 92-ая церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как было объявлено ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. При этом уточняется, что дата 91-ой церемонии останется прежней, она пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 23 февраля 2019 года.

 

 

 

 




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