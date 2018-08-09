В Канаде демонтируют статую первого премьер-министра страны в знак примирения с индейцами

Власти канадского города Виктория (провинция Британская Колумбия) приняли решение демонтировать статую первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдональда (1815-1891) в знак примирения с коренными народами страны. Об этом в среду сообщил телеканал CTV, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Монумент стоит у входа в городскую мэрию. "Для представителей коренных народов, которые приходят в мэрию и могли раньше учиться в так называемых резидентских школах, эта статуя может служить физическим проявлением болезненной колониальной истории, которую они или члены их семей могли испытать на себе", - пояснила градоначальник Виктории Лиза Хэлпс.

Она добавила, что такое решение было принято после консультаций с вождями индейских народностей, проживающих в Британской Колумбии. Для сноса памятника теперь необходимо окончательное утверждение городского совета, но Хэлпс "не может даже представить, что оно будет отклонено".