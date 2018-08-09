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В области туризма зарегистрирован 2-значный рост: число желающих увидеть новую Армению растет

В области туризма зарегистрирован 2-значный рост: число желающих увидеть новую Армению растет

В ответ на вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян сообщил, что в первом полугодии сего года в  области туризма зарегистрирован 12-процентный рост.

«Мы уже имеем 12-процентный рост в первом полугодии сего года в  области туризма, ожидаются большие возможности, особенности к осеннему сезону»,- сказал он.

По его словам, интерес вызывают гастротуризм, этнотуризм, экотуризм, а к этому прибавляется  число желающих увидеть новую Армению, которое непрерывно растет.


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