В области туризма зарегистрирован 2-значный рост: число желающих увидеть новую Армению растет
12:34, 9 Август, 2018
В ответ на вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян сообщил, что в первом полугодии сего года в области туризма зарегистрирован 12-процентный рост.
«Мы уже имеем 12-процентный рост в первом полугодии сего года в области туризма, ожидаются большие возможности, особенности к осеннему сезону»,- сказал он.По его словам, интерес вызывают гастротуризм, этнотуризм, экотуризм, а к этому прибавляется число желающих увидеть новую Армению, которое непрерывно растет.