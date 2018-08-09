В 4 МЦ Еревана будут созданы специальные отделения для лечения заключенных

Правительство Армении на заседании в четверг приняло проект, согласно которому в больницах будут созданы специальные отделения для лечения заключенных. Как передает «Арменпресс», вопрос доложил министр юстиции Армении Артак Зейналян.



"В условия лицензирования медицинских учреждений будет добавлен пункт об отделении для заключенных. Это означает что больницы, расчитанные на более 500 коек, обязаны иметь такие отделения, а клиники с меньшей вместительностью могут добровольно представить заявление о создании подобных отделений", - сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян, представляя проект.



По его словам, это решение нацелено на улучшение системы здравоохранения, а также позволит вывести вопросы, связанные со здоровьем заключенных, из-под ответственности УИУ.



Во время обсуждения проекта министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сказал, что обязательство распространится на Национальный центр онкологии и больницы "Сурб Григор Лусаворич", "Эребуни" и "Армения".



Отвечая на вопрос премьера, Зейналян отметил, что это нововведение не означает ликвидацию уголовно-исполнительного учреждения Министерства юстиции "Больница для осужденных", так как логичнее будет ее использование на случай легких заболеваний.

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