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Правительство Армении разрешило частному сектору осуществить инвестиционную программу в СЭЗ «Мегри» в размере 195 млн долларов

Правительство Армении разрешило частному сектору осуществить инвестиционную программу в СЭЗ «Мегри» в размере 195 млн долларов

Правительство Армении предоставило  ООО «Бонварон» эксплуатационное разрешение  на осуществление деятельности в областях обрабатывающей промышленности, торговли, логистики.

Как передает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян сообщил, что, согласно представленной программе, предусмотрено довести ежегодный экспорт с 1  млн долларов   до  5,1 млн долларов .

«Компания планирует осуществить инвестиционную программу в СЭЗ «Мегри» в размере 195 млн долларов, создать 102 рабочих места. Направления экспорта – Иран, РФ, Грузия и др. страны»,- сообщил министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян, добавив, что это ;первая компания, которся получает разрешение  на осуществление деятельности в СЭЗ «Мегри».

«Важно производить мониторинг, чтобы понять, с каким и трудностями сталкивается компания, что поможет урегулировать их в будущем»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.


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