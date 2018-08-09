Правительство Армении разрешило частному сектору осуществить инвестиционную программу в СЭЗ «Мегри» в размере 195 млн долларов

Правительство Армении предоставило ООО «Бонварон» эксплуатационное разрешение на осуществление деятельности в областях обрабатывающей промышленности, торговли, логистики.

Как передает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян сообщил, что, согласно представленной программе, предусмотрено довести ежегодный экспорт с 1 млн долларов до 5,1 млн долларов .

«Компания планирует осуществить инвестиционную программу в СЭЗ «Мегри» в размере 195 млн долларов, создать 102 рабочих места. Направления экспорта – Иран, РФ, Грузия и др. страны»,- сообщил министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян, добавив, что это ;первая компания, которся получает разрешение на осуществление деятельности в СЭЗ «Мегри».

«Важно производить мониторинг, чтобы понять, с каким и трудностями сталкивается компания, что поможет урегулировать их в будущем»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.