Время в Ереване: 11:07:36,   9 Август

Исходя из интересов следствия, ОСС не может предоставить никаких сведений о вызове Овика Абрамяна на допрос

Исходя из интересов следствия, ОСС не может предоставить никаких сведений о вызове Овика Абрамяна на допрос

Некоторые армянские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что Ососбая следственная служба СК Армении направила повестку бывшему премьер-министру Армении с вызовом его на допрос по делу 1-го марта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Ососбой следственной службы СК Армении, исходя из интересов следствия, ОСС не может предоставить никаких сведений о вызове Овика Абрамяна на допрос.

 «При необходимости, дополнительная информация последует»,- сказали в ОСС.

В рамках уголовного дела о событиях 1-2 марта, находящегося в ведении Особой следственной  службы  РА, проведены оперативно-разведывательные  мероприятия, в результате  которых получены  данные  о том, что на бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на  имя Амрика Геворкяна (но  фактически принадлежащем экс-премьеру  Овику Абрамяну) хранится большое  количество оружия  и боеприпасов. Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС РА, на  основании полученных данных в результате  обысков, проведенных  6 и 7 августа 2018г.  сотрудниками  ССС и СНБ РА,  обнаружено большое  количество оружия  и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета,  7 автоматов АК-74, 2  снайперских ружья СВД, 3 разных ружья, 2 пистолета и пули разных калибров.

По подозрению в  хранении оружия  и боеприпасов арестованы  Амрик Геворкян и брат Овика Абрамяна – Генрик Абрамян.

ССС и СНБ РА совместно проводят неотложные  оперативно-разведывательные  следственные мероприятия  для  выяснения  источников  приобретения  оружия  и боеприпасов и обстоятельства их применения  в событиях 1-2 марта 2008г.

Следствие  продолжается.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации