Генсек ООН отметил замедление процесса ядерного разоружения

Процесс ядерного разоружения в мире замедлился, на планете до сих пор сохраняется страх ядерной войны. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К сожалению, спустя 73 года [после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки] страх ядерной войны продолжает оставаться до сих пор. Ядерные державы тратят большие суммы на модернизацию арсеналов. Более $1,7 трлн было потрачено в 2017 году на вооружение и армии, что стало самым высоким уровнем с периода холодной войны. Это примерно в 80 раз больше, чем требуется на гуманитарную помощь в глобальном масштабе", - сказал он.

Генсек ООН также заявил, что "полная ликвидация ядерного оружия по-прежнему является самым высоким приоритетом для ООН в области разоружения". "Здесь, в Нагасаки, я призываю все страны внести свой вклад в процесс ядерного разоружения и продемонстрировать видимый прогресс [по этому вопросу]", - завершил Гутерриш. Он стал первым действующим генеральным секретарем ООН, посетившим памятную церемонию в Нагасаки.

В Нагасаки в четверг прошла церемония памяти жертв американской атомной бомбардировки, которая была осуществлена 9 августа 1945 года. По данным администрации города, за минувший год в книги памяти было внесено еще 3,5 тыс. имен умерших "хибакуся" - людей, переживших атомную бомбардировку, а общее число ее жертв достигло 179 тыс. человек.