В ДТП на трассе Спитак-Ереван погиб майор МО Армении
11:27, 9 Август, 2018
Около 07:45 9-го августа автомобиль марки Mercedes, на Спитакских поворотах на трассе Ереван-Ванадзор, двигаясь в сторону Ванадзора, съехал с проезжей части, врезался в железные ограждения и, перевернувшись, упал на соседнее поле. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Водитель скончался на месте, его тело спасатели обнаружены вне машины.
По сведениям СМИ, погибший служил в одной из воинских частей Минобороны Армении, имел звание майора. Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян подтвердил эти сведения.