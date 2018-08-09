Руководителем Комитета кадастра недвижимости назначен Сархат Петросян. Как передает «Арменпресс», этот вопрос был включен в повестку заседания правительства Армении 9-го августа. Вопрос доложил вице-премьер Арарат Мирзоян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Петросяна с назначением и пожелал ему успехов.

Ранее эту должность занимал Мартин Саргсян.