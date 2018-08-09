В ООН подтвердили решение генсека назначить экс-президента Чили новым главой СПЧ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил Генассамблею (ГА) о своём решении назначить бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность верховного комиссара по правам человека. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте всемирной организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Теперь кандидатура Бачелет должна быть утверждена Генассамблеей в ходе голосования. Ранее источник ТАСС в ООН сообщил, что голосование в ГА должно состояться до конца текущей недели.

Нынешний глава СПЧ ООН Зейд Раад аль-Хусейн принял решение не избираться на второй срок из-за принципиального несогласия с позицией ООН по ряду вопросов. Срок полномочий аль-Хусейна истекает в сентябре 2018 года.

Мишель Бачелет, родившаяся 29 сентября 1951 года в Сантьяго-де-Чили, занимала пост президента Чили с 2006 по 2010 годы и с 2014 года по 2018 годы, став первой в истории Чили женщиной, избранной на пост главы государства.