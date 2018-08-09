8-го августа директор СНБ Армении Артур Ванецян посетил административный комплекс пограничных войск СНБ Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

Целью визита было ознакомиться на местах с ходом рабочей деятельности, обсудить с командным составом проделанную в первом полугодии работу.

Командующий пограничными войсками СНБ Армении полковник Вагинак Саргсян представил отчет о проделанной в первом полугодии работе, обозначил имеющиеся прроблемы.

Выслушав доклад, директор СНБ Армении Артур Ванецян сделал замечания и поручил в сжатые сроки исправить недочеты.

В ходе встречи обсуждались вопросы структурных изменений в пограничных войсках СНБ Армении, что послужит повышению эффективности данной организации.

Директор СНБ Армении Артур Ванецян обошел территорию административного комплекса пограничных войск СНБ Армении, ознакомился со спортивным комплексом и условиями в кинологическом центре.