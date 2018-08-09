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Медики подтвердили гибель троих палестинцев из-за ударов Израиля по Газе

Медики подтвердили гибель троих палестинцев из-за ударов Израиля по Газе

Палестинские медики подтвердили гибель трех жителей сектора Газа, в том числе женщины и ребенка, в результате израильских бомбардировок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Женщина 23 лет и ее полуторагодовалый ребенок погибли сегодня на рассвете в городе Дейр аль-Балах центральной части сектора Газа", — сказал РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

Ранее он сообщал о гибели 30-летнего мужчины, попавшего под авианалет на севере анклава. "Итог израильской агрессии — трое убитых и 12 раненых палестинцев", — сказал собеседник агентства.

 

 

 

 




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