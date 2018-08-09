Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на Монблан
10:37, 9 Август, 2018
Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на французский Монблан, сообщает радиостанция
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным спасателей, альпинисты — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь.
Итальянские спасатели попросили помощь у сотрудников горной жандармерии в Шамони, город у подножия Монблана в департаменте Верхняя Савойя. В среду поисковая операция не принесла результатов.
В начале августа сообщалось о гибели на Монблане трех альпинистов.
Монблан — высочайшая гора в Альпах. Ее высота составляет 4808 метров.