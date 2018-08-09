Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на Монблан

Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на французский Монблан, сообщает радиостанция

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным спасателей, альпинисты — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь.

Итальянские спасатели попросили помощь у сотрудников горной жандармерии в Шамони, город у подножия Монблана в департаменте Верхняя Савойя. В среду поисковая операция не принесла результатов.

В начале августа сообщалось о гибели на Монблане трех альпинистов.

Монблан — высочайшая гора в Альпах. Ее высота составляет 4808 метров.