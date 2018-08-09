Проводятся ремонтные работы на участке дороги Кармрашен-Воскетас-Зовасар

Проводятся ремонтные работы на 11,5-километровом участке дороги Кармрашен-Воскетас-Зовасар, которая связывает эти общины в Арагацотнской области. Как передает «Арменпресс», работа осуществляется в рамках дополнительного финансирования благоустройства дорожной сети ГНКО «Организация осуществления траспортных программ». И.О. директора этой организации Вазген Петросян и представители организации посетили регион, где на мете ознакомились с ходом раб от.

Осуществленир данной программы стартовало в марте сего года, по договору, завершение программы намечено на декабрь. На момент указанного посещения строители осуществляли земляные работы, установление дорожного покрытия, оснащение тротуаров.

Представители программы зафиксировали некоторые организационные упущения со стороны подрядчика, в частности, было отмечено, что работы надо проводить сегментарно, обеспечивая безопасностць передвижений местного населения. Строитрлям поручили проводить работы последовательно, благоустраивая попутно придорожную территорию.

Отметим, что в 2016-2019 годах в рамках дополнительного финансирования благоустройства дорожной сети ГНКО «Организация осуществления траспортных программ» будет обустроено около 190 км дорог жизненного значения.

В течение 2017- 2018 годов будет обустроено около 61 км дорог жизненного значения, охватывающих 16 общин, 14 из них – сельских, затрагивающих интересы 34 тысяч человек местного населения.