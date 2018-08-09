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После долгого перерыва начнет действовать регулярный маршрут Айрум-Ноемберян- Ереван

После долгого перерыва начнет действовать регулярный маршрут Айрум-Ноемберян- Ереван

После долгого перерыва начнет действовать регулярный маршрут Айрум-Ноемберян-Ереван, сообщает замминистра транспорта Армении Армен Памбухчян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Маршрут будут обслуживать новые, комфортабельные автобусы Ford Transit, в которых будет бесплатный  WiFi; расписание маршрута следующее:  отправление из Айрума – в 07:20, из Ноемберяна - в 08:00, из Еревана - в 15:00»,- пишет он, подчеркнув, что уже есть положительные отклики со стороны населения.


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