После долгого перерыва начнет действовать регулярный маршрут Айрум-Ноемберян- Ереван
После долгого перерыва начнет действовать регулярный маршрут Айрум-Ноемберян-Ереван, сообщает замминистра транспорта Армении Армен Памбухчян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.«Маршрут будут обслуживать новые, комфортабельные автобусы Ford Transit, в которых будет бесплатный WiFi; расписание маршрута следующее: отправление из Айрума – в 07:20, из Ноемберяна - в 08:00, из Еревана - в 15:00»,- пишет он, подчеркнув, что уже есть положительные отклики со стороны населения.
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