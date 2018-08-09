Уголовное дело по поводу гибели роженицы Мэри Маргарян передано в суд с обвинительным заключением

Решением прокурора прокуратуры Еревана прокурор заверил обвинительное заключение в отношении двоих врачей, обвиняемых в оказании врачебной помощи на неудовлетворительном уровне при оказании родовспоможения роженице Мэри Маргарян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении, прокурор заверил обвинительное заключение в отношении двоих врачей, обвиняемых в оказании врачебной помощи на неудовлетворительном уровне.

Следствие сочло обоснованным, что дежурный акушер-гинеколог медцентра «Шенгавит» Тигран Саркисян госпитализировал доставленную 26 июля 2015 г. с высокой температурой, слабостью и болями в левой поясничной области беременную Мэри Маркарян. Около 4 часов в ночь на 27 июля Тигран Саркисян и приглашенный для проведения обследования анестезиолог-реаниматолог Арам Григорян после осмотра пациентки не предприняли никаких действий, в результате которых могли выявить полиорганную недостаточность, провести по возможности скорее кесарево сечение и предотвратить развитие синдрома HELLP.

Тиграну Саркисяну и Араму Григоряну предъявлено обвинение по ч.2 статьи 130 УК. Уголовное дело передано в суд.

7-го августа 2018 года уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.