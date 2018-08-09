Радикалы из Газы выпустили около 150 ракет по Израилю

Радикалы из сектора Газа за вечер среды и ночь четверга выпустили по Израилю порядка 150 ракет, 25 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в четверг коммюнике.

"К настоящему моменту с полуночи засечены около 80 ракетных запусков из сектора Газа, - говорится в документе. - Система ПВО "Железный купол" перехватила 14 ракет с полуночи и всего 25 ракет с вечера среды, когда начались обстрелы. Большая часть ракет упала в незаселенной местности".

Израильская армия в ответ поразила более 100 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, военные назвали штаб ХАМАС в Джебалии, включая десятки военных объектов; военный комплекс, включавший наступательный морской тоннель, расположение батальонов ХАМАС, склады с оружием и боеприпасами.

В среду четыре ракеты разорвались на территории граничащего с палестинским анклавом города Сдерот, где ранения получили двое израильтян.