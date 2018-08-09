Подозреваемых в покушении на Мадуро лишили депутатской неприкосновенности

Два депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы от оппозиции - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс - были лишены неприкосновенности по подозрению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Такое решение приняла в среду Конституционная ассамблея страны - учредительный орган, в котором нет ни одного оппонента исполнительной власти.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, Борхес, находящийся в Колумбии, назвал попытку покушения на Мадуро постановочным фарсом.

"Никто в стране, да и в мире не верит тебе в том, что касается этого фарса с покушением, все мы знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - написал политик в своем твиттере.

Ранее Мадуро в эфире государственного телевидения обвинил Борхеса и других оппозиционеров в причастности к организации покушения. В ней, по словам президента, за $50 млн принимали участие 11 человек, в том числе опальные венесуэльские политики, проживающие в Колумбии и США. Венесуэла будет добиваться их выдачи.

Попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята в минувшее воскресенье.