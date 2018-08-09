Европейские индексы - 08-08-18

МОСКВА, 9 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.40% и составил 12648.19 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.81% и составил 5521.31 пункта, британский FTSE вырос на 0.71% и составил 7718.48 пункта, а российский RTSI вырос на 0.75% и составил 1147.16 пункта.