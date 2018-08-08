При обыске в рамках дела 1 марта на принадлежащем Овику Абрамяну заводе обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В рамках уголовного дела о событиях 1-2 марта, находящемся в ведении Специальной следственной службы РА, проведеныоперативно-разведывательные мероприятия, в результате которых получены данные о том, что на бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на имя Амрика Геворкяна (но фактически принадлежащем экс-премьеру Овику Абрамяну) хранится большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС РА, на основании полученных данных в результате обысков, проведенных 6 и 7 августа 2018г. сотрудниками ССС и СНБ РА, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 автоматов АК-74, 2 снайперских ружья СВД, 3 разных ружья, 2 пистолета и пули разных калибров.

По подозрению в хранении оружия и боеприпасов арестованы Амрик Геворкян и брат Овика Абрамяна – Генрик Абрамян.

ССС и СНБ РА совместно проводят неотложные оперативно-разведывательные следственные мероприятия для выяснения источников приобретения оружия и боеприпасов и обстоятельства их применения в событиях 1-2 марта 2008г.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.