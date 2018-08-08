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При обыске в рамках дела 1 марта на принадлежащем Овику Абрамяну заводе обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

При обыске в рамках дела 1 марта на принадлежащем Овику Абрамяну заводе обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В рамках уголовного дела о событиях 1-2 марта, находящемся в ведении Специальной следственной  службы  РА, проведеныоперативно-разведывательные  мероприятия, в результате  которых получены  данные  о том, что на бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на  имя Амрика Геворкяна (но  фактически принадлежащем экс-премьеру  Овику Абрамяну) хранится большое  количество оружия  и боеприпасов. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС РА, на  основании полученных данных в результате  обысков, проведенных  6 и 7 августа 2018г.  сотрудниками  ССС и СНБ РА,  обнаружено большое  количество оружия  и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета,  7 автоматов АК-74, 2  снайперских ружья СВД, 3 разных ружья, 2 пистолета и пули разных калибров.

По подозрению в  хранении оружия  и боеприпасов арестованы  Амрик Геворкян и брат Овика Абрамяна – Генрик Абрамян.

ССС и СНБ РА совместно проводят неотложные  оперативно-разведывательные  следственные мероприятия  для  выяснения  источников  приобретения  оружия  и боеприпасов и обстоятельства их применения  в событиях 1-2 марта 2008г.

Следствие  продолжается.

 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.




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