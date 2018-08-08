В ереванском районе Нор Харберд обнаружена змея

8 августа в 15:32 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что во дворе дома по 4 улице ереванского района Нор Харберд замечена змея, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели поймали змею типа василиска и доставили в безопасное место.

8 августа в 14:21 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Давида Сасунского в Берде (Тавушская область) замечена змея, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели поймали кавказского ужа и доставили в безопасное место.