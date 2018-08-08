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В ереванском районе Нор Харберд обнаружена змея

В ереванском районе Нор Харберд обнаружена змея

8 августа в 15:32 часов в  службу  911 МЧС РА поступило сообщение о том, что  во  дворе  дома  по 4 улице ереванского района Нор Харберд замечена змея, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели поймали змею типа  василиска и доставили в  безопасное  место.

8 августа в 14:21 часов в  службу  911 МЧС РА поступило сообщение о том, что  во  дворе  дома  по улице Давида Сасунского в Берде (Тавушская область) замечена змея, необходима помощь спасателей.

На  место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели поймали кавказского ужа  и доставили в  безопасное  место.

 

 




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