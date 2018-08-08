В Ширакской области отключат воду

9 августа в Ширакской области будет аварийное отключение воды.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Веолияджур», 9 августа в течение 10.00-19.00 часовбудет прекращена подача воды в город Артик, в села Нор Кянк, Вардакар, Овташен, Паник, Анушаван, Меграшен, Спандарян, ГетапШиракской области.

Компания просит извинить за причиненные неудобства и заранее благодарит за понимания.