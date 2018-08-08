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В Ширакской области отключат воду

В Ширакской области отключат воду

9 августа  в  Ширакской области  будет аварийное  отключение воды.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Веолияджур», 9 августа в течение  10.00-19.00 часовбудет прекращена  подача воды   в  город Артик, в села  Нор Кянк, Вардакар, Овташен, Паник, Анушаван, Меграшен, Спандарян, ГетапШиракской области.

Компания  просит извинить за причиненные неудобства и заранее благодарит за понимания.




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