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Сархат Петросян будет назначен главой Госкомитета по кадастру недвижимого имущества

Сархат Петросян будет назначен главой Госкомитета по кадастру недвижимого имущества

Сархат Петросян будет назначен главой Госкомитета по кадастру  недвижимого имущества.

Как передает Арменпресс, проект решения  об этом включен в  повестку заседания  правительства на 9 августа.

До этого эту  должность занимал Мартин Саркисян.




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