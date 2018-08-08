В УИУ «Ванадзор» предотвращена попытка передачи запрещенных предметов

7 августа примерно в 02:30 часа благодаря бдительности работников УИУ «Ванадзор» предотвращена попытка передачи запрещенных предметов.

Как сообщили в пресс-службе УИУ МЮ РА, на территории, примыкающей к дизельному генератору, сотрудники обнаружили и конфисковали выброшенные 12 0,5-литровых пластиковых бутылок с жидкостью с запахом алкоголя.

Жидкость отправлена на судебно-химическую экспертизу.