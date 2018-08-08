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В УИУ «Ванадзор» предотвращена попытка передачи запрещенных предметов

В УИУ «Ванадзор» предотвращена попытка передачи запрещенных предметов

7 августа примерно в 02:30 часа благодаря бдительности работников УИУ  «Ванадзор»  предотвращена  попытка передачи запрещенных предметов.

Как  сообщили в  пресс-службе  УИУ МЮ РА, на территории, примыкающей к дизельному  генератору, сотрудники обнаружили и конфисковали выброшенные  12 0,5-литровых  пластиковых бутылок с жидкостью с запахом алкоголя.

Жидкость отправлена на судебно-химическую экспертизу.




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