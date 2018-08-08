Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-08-18

ЕРЕВАН, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 августа, курс доллара США вырос на 0.19 драмa и составил 481.69 драм. Курс евро вырос на 1.42 драмa и составил 558.23 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.59 драм. Курс британского фунта вырос на 0.20 драмa и составил 624.51 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 95.55 драмa и составила 18733.48 драм. Цена серебра сократилась на 0.14 драмa и составила 237.64 драм. Цена платины сократилась на 103.32 драмa и составила 12776.52 драм.