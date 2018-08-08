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Азиатские индексы - 08-08-18

Азиатские индексы - 08-08-18

ТОКИО, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.08% и составил 22644.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.08% и составил 1744.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.23% и составил 2745.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.39% и составил 28359.14 пункта.




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