Швейцария и Оман предложили Ирану стать посредниками в переговорах с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Швейцария и Оман предлагали выступить посредниками в переговорах между Ираном и США, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.

"Есть сообщения от некоторых стран выступить в качестве медиатора. Посольство Швейцарии — страны, которая отстаивает интересы США в Иране, передавало послания (между Тегераном и Вашингтоном) уже на протяжении 39 лет и все еще продолжает это делать", — приводит агентство слова главы иранского дипломатического ведомства из интервью иранским СМИ.

По его словам, за то, чтобы "предотвратить эскалацию конфликта", выступают также страны в регионе, в частности Оман. При этом дипломат подчеркнул, что прямых переговоров с американскими властями и Тегераном не было.