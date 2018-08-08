В прокуратуре Лорийской области возбуждено уголовное дело коррупционного характера

В Базумском отделении г.Ванадзор прокуратуры Лорийской области возбуждено уголовное дело коррупционного характера собраны данные о том, что медсотрудник действующей в Ереване организации «Французский онкологический институт» А.П. под предлогом устройства на работу в Контрольную палату РА потребовал и получил у Л.С. крупную сумму – 500 долларов, которую затем присвоил.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе прокуратуры Лорийской области.

Собраны данные о том, что медсотрудник действующей в Ереване организации «Французский онкологический институт» А.П. по работе познакомился с Л.С. - дочерью лечащегося там пациента С.Г. и, узнав о намерении устроиться на работу, с целью мошеннического присвоения денег предложил посреднические услуги и обещав за взятку в 500 долларов устроить в КП. Но осознав невозможность обещанного, обманным путем и злоупотребив доверием, убедил Л.С дать крупную взятку знакомому ему чиновнику. Таким образом лично получил у последней 500 долларов (эквивалент 240.750 др.) и присвоил их в личных целях.

Учитывая наличие в собранных материалах очевидных признаков преступления, впрокуратурЛорийской области возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.178, ч.2 ст. 312 и ч.2 ст.38-34-312 УК РА.

Расследование передано в СК РА.