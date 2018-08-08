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В прокуратуре Лорийской области возбуждено уголовное дело коррупционного характера

В прокуратуре Лорийской области возбуждено уголовное дело коррупционного характера

В Базумском отделении г.Ванадзор прокуратуры  Лорийской области возбуждено уголовное  дело коррупционного характера собраны  данные  о том, что медсотрудник действующей в  Ереване   организации «Французский онкологический институт» А.П. под предлогом устройства  на работу  в Контрольную палату РА потребовал и получил у  Л.С. крупную сумму – 500 долларов, которую затем присвоил.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе прокуратуры  Лорийской области.

Собраны  данные  о том, что медсотрудник действующей в  Ереване   организации «Французский онкологический институт» А.П. по работе  познакомился с Л.С. -  дочерью   лечащегося там пациента  С.Г. и, узнав о намерении устроиться на работу, с целью мошеннического присвоения  денег предложил посреднические  услуги и обещав за  взятку в 500 долларов  устроить в  КП. Но осознав невозможность обещанного, обманным путем и злоупотребив  доверием, убедил Л.С дать крупную взятку знакомому  ему  чиновнику. Таким образом лично получил у  последней  500 долларов (эквивалент  240.750 др.) и присвоил их в  личных целях.

Учитывая наличие  в  собранных материалах очевидных признаков преступления, впрокуратурЛорийской области возбуждено уголовное  дело  по признакам ч.1 ст.178, ч.2 ст. 312 и ч.2 ст.38-34-312 УК РА.

Расследование  передано в  СК РА.




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