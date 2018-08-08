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Китай решил ответить симметрично на дополнительные пошлины США

Китай решил ответить симметрично на дополнительные пошлины США

Двадцать третьего августа Китай введёт пошлины на второй список американских товаров на 16 миллиардов долларов, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Отмечается, что это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт аналогичного объема. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение стало вынужденной зеркальной мерой.

Накануне офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%.Отмечается, что это вторая часть вводимых пошлин. Первый список включал товары из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

 

 




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