Китай решил ответить симметрично на дополнительные пошлины США

Двадцать третьего августа Китай введёт пошлины на второй список американских товаров на 16 миллиардов долларов, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Отмечается, что это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт аналогичного объема. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение стало вынужденной зеркальной мерой.

Накануне офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%.Отмечается, что это вторая часть вводимых пошлин. Первый список включал товары из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.