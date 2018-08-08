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В штате Австралии из-за жары разрешили отстреливать кенгуру, пьющих из поилок скота

В штате Австралии из-за жары разрешили отстреливать кенгуру, пьющих из поилок скота

Власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на территории штата зафиксирована сильнейшая за более чем 50 лет засуха,  как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC News.

В связи со сложившейся ситуацией фермерам официально разрешили отстреливать диких кенгуру, пьющих воду из поилок для домашнего скота. Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство оказывает фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая, но выделяемых средств зачастую недостаточно, отмечает канал.

 




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