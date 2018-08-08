ЕС не будет наказывать компании, которые прекратят бизнес в Иране из-за санкций США

Брюссель не будет наказывать европейские компании, которые прекратят экономическое сотрудничество с Ираном в результате санкций США. Как передает Арменпресс, об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Еврокомиссия не вмешивается в свободные решения о ведении бизнеса. Решение вести или приостановить бизнес в Иране - это свободное решение компаний. Мы ввели в действие [7 августа] европейский блокирующий регламент, чтобы [европейские] компании понимали, что они не обязаны выполнять санкции США и у них есть инструменты, чтобы добиться возмещения понесенных убытков", - сказала Андреева.

Блокирующий регламент ЕС был введен в силу 7 августа, поставив вне закона на территории ЕС экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, которые могут применяться против любых структур, поддерживающих экономические контакты с Ираном. Как пояснила Еврокомиссия, этот регламент позволяет всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций, лицами, по вине которых это произошло. Он также объявляет юридически ничтожными (недействительными) на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия. СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на вторник. Эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября. Они будут затрагивать прежде всего энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с центральным банком Ирана.





