Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август

В Индонезии число погибших в результате землетрясения выросло до 347

В Индонезии число погибших в результате землетрясения выросло до 347

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщает местное агентство Антара.

Ранее сообщалось о 131 погибшем.

"Данные были получены на встрече глав районов сегодня", — приводит Антара слова главы регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями округа Северный Ломбок Ивана Асмары (Iwan Asmara). В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации