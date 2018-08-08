В Индонезии число погибших в результате землетрясения выросло до 347
17:06, 8 Август, 2018
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщает местное агентство Антара.
Ранее сообщалось о 131 погибшем.
"Данные были получены на встрече глав районов сегодня", — приводит Антара слова главы регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями округа Северный Ломбок Ивана Асмары (Iwan Asmara). В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.