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Мощный взрыв на одной из азербайджанских позиций — МО Арцаха

Мощный взрыв на одной из азербайджанских позиций — МО Арцаха

8 августа в районе  13:40 часов на одной  из азербайджанских позиций, дислоцированных вюго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил прогремел мощный взрыв.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

«8 августа в районе  13:40 часов на одной  из азербайджанских позиций, дислоцированных вюго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил прогремел мощный взрыв,  за которым послышались человеческие крики и стенания, а затем – около 10 выстрелов. Через 5  минут после  происшедшего к  боевой  позиции подъехала 1 машина  скорой  помощи и 5 других военных машин.

Какой-либо информации о происшедшем с азербайджанской стороны не  было.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха бдительно контролируют ситуацию и следят за передвижениями противника на  передовой», говорится в сообщении, распространенном МО Арцаха.




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