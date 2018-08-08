Мощный взрыв на одной из азербайджанских позиций — МО Арцаха

8 августа в районе 13:40 часов на одной из азербайджанских позиций, дислоцированных вюго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил прогремел мощный взрыв.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

«8 августа в районе 13:40 часов на одной из азербайджанских позиций, дислоцированных вюго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил прогремел мощный взрыв, за которым послышались человеческие крики и стенания, а затем – около 10 выстрелов. Через 5 минут после происшедшего к боевой позиции подъехала 1 машина скорой помощи и 5 других военных машин.

Какой-либо информации о происшедшем с азербайджанской стороны не было.

Передовые части Армии обороны Арцаха бдительно контролируют ситуацию и следят за передвижениями противника на передовой», говорится в сообщении, распространенном МО Арцаха.