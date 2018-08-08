Опрос: Тимошенко удерживает лидерство в президентском рейтинге

Более половины украинцев заявили о готовности принять участие в голосовании на предстоящих президентских выборах в 2019 году, в рейтинге электоральных симпатий лидерство по-прежнему удерживает депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Такие данные следуют из опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором", - говорится в сообщении.

Среди опрошенных 10,7% отдали бы свой голос за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 8,9% за главу партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 8,5% за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 8,3% - за президента Петра Порошенко.

Между тем в так называемом антирейтинге группы лидирует Порошенко. "Половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Всего в опросе путем личного интервью приняли участие 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось в период с 20 июля по 3 августа текущего года, погрешность результатов составляет не более 2,2%. Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.