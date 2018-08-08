По двум экологическим направлениям запущен механизм медленного самоуничтожения, который нужно остановить — Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены проблемы управления лесным хозяйством и возможности их решения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр отметил, что долгие годы в больших объемах проводится вырубка леса, и большая группа людей специализировалась в этом направлении. “Конечно, понятно, что здесь решаются определенные социальные проблемы и, к сожалению, в течение долгого времени альтернатив в плане занятости жителей богатых лесами областей не рассматривалось, иногда и вовсе не было. Думаю, со временем ситуация изменилась в худшую сторону в том смысле, что во многих случаях мы сталкиваемся с ситуацией, когда вектор мысли человека просто не имеет другого направления, потому что есть лес, можно его обрубить, продать, получить от этого доход, мало или много - не важно, и иногда даже не рассматриваются и не обсуждаются стратегические последствия этого процесса. Недавно мы провели несколько дискуссий по этому вопросу и сформулировали две задачи. Во-первых, вести такую политику, которая будет благоприятна для естественного развития нашего лесного хозяйства. Во-вторых, предложить жителям богатых лесами районов альтернативы, чтобы помочь решить проблему занятости, получения доходов. Тем более, что в богатых лесами регионах сегодня также развивается туризм, и мы можем сказать, что есть определенные перспективы. Мы должны пригласить наших соотечественников на обсуждение, потому что каждый раз, когда вырубаем полное жизни дерево, наносим большой ущерб себе, своей окружающей среде и экономическому развитию нашей страны, в том числе благополучному будущему жителей регионов. Конечно, ясно, что это нелегкая и не имеющая простого решения задача, но наша политическое решение должно заключаться в том, что мы должны быть последовательны в решении этой проблемы”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Ответственные сферы доложили главе правительства о текущем состоянии лесного фонда и представили различные предложения по улучшению управления лесами. В частности, было отмечено, что рассматривается возможность проведения 24-часового мониторинга в лесах, поскольку в результате незаконных вырубок государству ежегодно наносится большой ущерб. Только в 2017-2018 годах незаконно было вырублено 28 тысяч деревьев, нанесен ущерб в размере 2 млрд 200 млн драмов. В плане регулирования проблемы была отмечена важность согласованной, взаимосвязанной и эффективной деятельности соответствующих органов, а также осуществление социально-экономических мероприятий в регионах. Было отмечено, что уже одобрены различные грантовые проекты, которые будут реализованы в приграничных общинах, - создание тепличных хозяйств, обеспечение граждан источниками дохода, развитие экотуризма и др. Было также отмечено, что сейчас обсуждается вопрос о представлении законодательных инициатив по ужесточению ответственности за незаконные вырубки.

В плане решения проблем премьер-министр подчеркнул важность проявления политической воли и добавил: “Каждый раз, когда тема доходит до конкретных проблем, действительность сталкивается с тем, что в ближайшем будущем будут выборы, в такой-то деревне баллотируется этот человек, а в том селе - другой, что будет, если сделаем непопулярные шаги, и т.д. Думаю, теперь ситуация изменилась и в этом отношении, потому что, как сказал классик, мы должны думать не о будущих выборах, а о будущих поколениях. Настало время, и мы должны найти серьезные и кардинальные решения всех проблем, потому что экологическая ситуация в нашей стране плохая. Мы уже давно констатируем этот факт, и ничего не меняется. Конечно, мы должны суметь начать диалог с нашими соотечественниками. Задача заключается не только в административных решениях, но и в создании общего контента, который будет приемлемым для всех. Будучи из Тавушской области, я знаю, что это осознание уже есть, потому что люди видят, что “самая неперспективная” деревня становится туристическим центром всей республики, и понимают, что старое мышление уже неактуально. В этом плане есть политическая воля, которую нужно реализовать. Мы должны понять, что у нас нет места для отступления, и мы должны четко решить эту проблему. Миссия нашего правительства - внести реальные изменения, а не создавать имитацию изменений, и на этом пути мы должны начать активный диалог с нашим народом и продвигать эту повестку”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув важность концентрации функций по контролю за лесами в одном органе.

Глава правительства потребовал от ответственных должностных лиц исключить вырубку здоровых деревьев в промышленных целях, осуществлять строгий надзор на дорогах, держать под контролем законность получения сырья в лесопилках, уточнить происхождение древесины, используемой занимающимися продажей и изготовлением мебели в Ереване компаниями. “Здесь у нас должна быть импортированная древесина, поскольку в Армении не осуществляется промышленная вырубка лесов. Если древесина не импортированная, то у нас есть проблема, и мы должны ее решить”,- подчеркнул премьер-министр. Никол Пашинян также поручил создать профессиональную группу, которая обсудит альтернативные источники энергии, в том числе программу производства топливных гранул, оценит ее экономическую эффективность и перспективность.

В ходе совещания была затронута также проблема браконьерства. “Мы должны констатировать, что та же логика действует в случае незаконной охоты. Здесь тоже мы должны принять серьезные меры, потому что наша природа и животный мир находятся под серьезной угрозой. Здесь механизмы одинаковы, “скрытой охоты” не бывает, охота в основном используется в коммерческих целях, и должно быть исключено наличие браконьерства в наших лесах. По этим двум экологическим направлениям запущен механизм медленного самоуничтожения, и его нужно просто остановить, что является нашей обязанностью”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Подводя итоги, глава правительства поручил ответственным лицам в ближайшем будущем провести мониторинг, чтобы понять, что изменилось в результате принятых решений. “Мы должны идти вперед четкими и уверенными шагами. Также важно вести диалог с общественностью, объяснять, почему мы делаем все это, потому что ясно, что то, что мы обсуждаем, связано с интересами. С теми, у кого есть “мафиозные интересы”, нужно быть сухими, резкими, бескомпромиссными, а с точки зрения социальных интересов - нам нужно провести серьезный диалог с людьми и создать атмосферу сотрудничества в этом направлении, чтобы добиться результатов”, - сказал премьер-министр.