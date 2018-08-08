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Глава МИД ФРГ опасается, что санкции США могут привести к хаосу в Иране

Глава МИД ФРГ опасается, что санкции США могут привести к хаосу в Иране

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью газете Passauer Neue Presse, что санкции США могут спровоцировать подъем радикальных сил и повергнуть Иран в хаос, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Изоляция Ирана может дать стимул радикальным и фундаменталистским силам. Хаос в Иране, который мы уже пережили в Ираке и Ливии, может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион", — сказал Маас.

"Каждый, кто надеется на "смену режима", не должен забывать то, что за этим также следует, и может нести нам еще больше проблемы", — заявил Маас.

 




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