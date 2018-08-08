В Индии только 19% населения пользуются интернетом

Только 19% из 1,3 миллиарда жителей Индии в возрасте от 15 до 65 лет являются пользователями интернета, свидетельствуют данные доклада информационного центра LIRNEasia, подготовленного в сотрудничестве с Индийской ассоциацией мобильных операторов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Недостаток осведомленности об интернете является серьезной проблемой в Индии, где лишь 35% жителей в возрасте 15-65 лет знают, что такое интернет. Доля граждан, пользующихся всемирной паутиной, и того ниже — всего 19%", — говорится в докладе, выдержки из которого приводит во вторник телеканал NDTV.

Комментируя выводы, представленные в докладе, глава LIRNEasia Хелани Галпайя заявила, что считает такую статистику "ничтожной" для Индии. "Парадокс состоит в том, что Индия является одним из самых доступных рынков (для предоставления интернет-услуг) в мире", — приводит канал слова Галпайи.

В исследовании также говорится, что около 27% от интернет-пользователей в Индии в возрасте 15-65 лет тратят свой трафик преимущественно на социальные сети.