На перекрестке улиц Арама и Сарьяна совершен наезд на 2 женщин
На перекрестке улиц Арама и Сарьяна в Ереване совершен наезд на 2 женщин. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в районе 14:00 наезд совершил водитель а/м марки «Оппель», под колеса попали 2 женщины - 69-и и 41-летняя, которых с травмами доставили в больницу.Ведется расследование. По данным некоторых СМИ, под колеса попали сотрудницы аппарата правительства Армении.
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