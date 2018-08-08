На перекрестке улиц Арама и Сарьяна совершен наезд на 2 женщин

На перекрестке улиц Арама и Сарьяна в Ереване совершен наезд на 2 женщин. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в районе 14:00 наезд совершил водитель а/м марки «Оппель», под колеса попали 2 женщины - 69-и и 41-летняя, которых с травмами доставили в больницу.

Ведется расследование. По данным некоторых СМИ, под колеса попали сотрудницы аппарата правительства Армении.