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Самый мощный и быстрый Lamborghini «сведет с ума»

Самый мощный и быстрый Lamborghini «сведет с ума»

Компания Lamborghini опубликовала на свой странице в Facebookновое изображение хардкорной версии купе Aventador под названием SVJ. В подписи к фотографии, на которой видна часть кузова машины, выкрашенная в зеленый цвет, производитель указал, что возможности суперкара «сводят с ума», передает Арменпресс.

Особенностью Lamborghini Aventador SVJ станет улучшенная система активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva).В качестве силовой установки на Aventador SVJ будет использоваться 6,5-литровый двигатель V12, отдачу которого увеличат до 770 лошадиных сил.

Во время тестов на «Северной петле» предсерийный прототип Aventador SVJ установил новый рекорд трассы. Гонщик Марко Мапелли проехал круг за 6 минут 44,95 секунды — на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS и на секунду быстрее электрического суперкара Nio EP9.

 




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