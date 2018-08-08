Иранские парламентарии вынесли вотум недоверия министру труда

Парламент Ирана большинством голосов вынес вотум недоверия министру кооперации, труда и социального обеспечения Али Рабии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду AP.

По данным агентства, 129 из 243 парламентариев проголосовали против министра труда, которого многие обвиняют в некомпетентности, ставшей причиной нынешних экономических проблем в стране.

Теперь у президента Ирана Хасана Рухани есть три месяца, чтобы убрать Рабии с его нынешнего поста.

В то же время сторонники министра уверены, что он не в ответе за экономические трудности, которые возникли на фоне восстановления санкций США против Тегерана.