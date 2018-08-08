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Руководителем Комитета кадастра недвижимости назначен Сархат Петросян

Руководителем Комитета кадастра недвижимости назначен Сархат Петросян
Руководителем Комитета кадастра недвижимости  будет назначен Сархат Петросян. Как передает «Арменпресс», этот вопрос включен в повестку заседания правительства Армении 9-го августа. Вопрос доложит вице-премьер Арарат Мирзоян.


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