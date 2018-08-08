В боевых частях армии Израиля будет служить рекордное число девушек

Желание служить в боевых частях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) изъявили 1000 девушек-призывниц — это рекордное число по сравнению с прошлыми годами, сообщает армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" по итогам завершившегося на этой неделе нового армейского призыва.

Отмечается, что еще пять лет назад таких добровольцев среди девушек было в два раза меньше.

Сообщается также и об увеличении числа призывниц, пожелавших служить в боевых частях, среди религиозных девушек.

Кроме коренных израильтян, к ЦАХАЛ присоединились молодые репатрианты, прибывшие их разных стран Европы, Латинской Америки, Африки. В том числе в частях Армии обороны Израиля будут служить 312 человек из Украины, 285 из России, 248 из США и 167 из Франции.

Часть из них зачислена в инженерный корпус, репатрианты также будут служить в бригаде парашютистов-десантников, бронетанковом и артиллерийском корпусах, батальонах спасателей и противовоздушной обороны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.