В Тегеране считают, что США не по силам остановить экспорт иранской нефти

США не смогут добиться полного прекращения экспорта иранской нефти. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такую позицию выразил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Американцы заявили, что хотят добиться снижения экспорта иранской нефти до нуля, - цитирует Зарифа агентство IRNA. - Это им не по силам. Страны, с которыми США ведут переговоры по этому вопросу, ответили, что продолжат импортировать иранские углеводороды".

Министр подчеркнул, что против значительного ограничения экспорта иранской нефти выступают многие страны помимо Ирана. "Мы уверены, что наши соседи, другие экспортеры нефти, а также страны, заинтересованные в обеспечении своей энергетической безопасности, не допустят остановку нефтяного экспорта Ирана", - добавил он.





