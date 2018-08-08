СМИ: движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем на 5 лет

Одна из основных палестинских фракций - движение ХАМАС, которое фактически осуществляет административное управление в секторе Газа, согласилось на перемирие с Израилем сроком на 5 лет в обмен на ослабление блокады прибрежного анклава. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета Al-Youm Al-Sabia со ссылкой на источник в руководстве движения.

Как сообщает издание, "ХАМАС согласилось на режим перемирия с израильской стороной на пять лет при значительном ослаблении блокады Газы и решении вопроса об обмене пленными". Представители ХАМАС намерены в ближайшее время информировать о своем решении Египет и специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова.

Источники пояснили, что договоренность о перемирии включает открытие пропускного пункта "Рафах" на границе с Египтом не только для прохода жителей Газы, но и для доставки необходимых для развития сектора товаров, а также расширение прибрежной зоны для рыболовства до 12 морских миль. Отмечается, что делегация ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро движения Салехом аль-Арури в среду прибудет в Каир для того, чтобы поставить в известность египетскую сторону о своей позиции.





