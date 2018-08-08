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ДТП на поворотах Тигранашена: водитель и пассажирка погибли на месте

ДТП на поворотах Тигранашена: водитель и пассажирка погибли на месте

7-го августа, в районе 16.00, а/м марки «ВАЗ-21214» столкнулся с а/м марки «КамАЗ-53213»  на 75-м км трассы Ереван-Мегри. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

51-летний водитель а/м марки «ВАЗ-21214» Самвел Ованнисян и 54-летняя пассажирка Кармен Дишунц погибли на месте.

Проводится расследование.


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