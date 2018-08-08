Сотрудники полиции нашли труп заблудившегося в лесу гражданина

Гражданин, который заблудился в лесу в Лорийской области, умер. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Сотрудники полиции нашли в районе 13:45 8-го августа труп заблудившегося в лесу гражданина.

Как сообщалось ранее, 7-го августва, в 20:19, в службе спасателей «911» был получен сигнал о том, что гражданин М.Г., (1990 г.р.) в районе 10:30 пошел из д/о «Одзун» в близлежащий лес и не вернулся, на телефонные звонки не отвечает, требуется помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, сотрудники полиции провели розыскные работы, и помощь спасателей не потребовалась.

В 00:23 получено сообщение, что розыскные работы будут продолжены с 05:30, требуется помощь спасателей. На место выехала оперативная группа.