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Сотрудники полиции нашли труп заблудившегося в лесу гражданина

Сотрудники полиции нашли труп заблудившегося в лесу гражданина

Гражданин, который заблудился в лесу в Лорийской области, умер. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.  Сотрудники полиции нашли в районе 13:45 8-го августа труп заблудившегося в лесу гражданина.

Как сообщалось ранее, 7-го августва, в 20:19, в службе спасателей «911» был получен сигнал о том, что гражданин  М.Г.,  (1990 г.р.) в районе 10:30 пошел из д/о «Одзун» в близлежащий лес и не вернулся, на телефонные звонки не отвечает, требуется помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, сотрудники полиции провели розыскные работы, и помощь спасателей не потребовалась.

В 00:23 получено сообщение, что розыскные работы будут продолжены с 05:30, требуется помощь спасателей. На место выехала оперативная группа.


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