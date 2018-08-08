Ким Чен Ын вместе с супругой посетил рыбоперерабатывающее предприятие на западе КНДР

Ким Чен Ын призвал производить больше высококачественной продукции для корейского народа. Как сообщило в среду информационное агентство ЦТАК, председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета республики вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил Кымсанпхоское рыбоперерабатывающее предприятие. Рыбхозяйство расположено в провинции Хванхэ Намдо на побережье Желтого моря.

Ким Чен Ын отметил успехи сотрудников хозяйства, которым удалось довести ежегодное производство рыбной продукции до 7 тыс. т. Лидер КНДР поставил перед администрацией этого хозяйства новые задачи, в качестве поощрения сфотографировался с ее работниками, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее высший руководитель республики заявил, что "партия твердо намерена завершить революционные преобразования в таком направлении, как разведение рыбы в кооперативных хозяйствах, инициированные двумя генералиссимусами - Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром".